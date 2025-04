Papa Francesco, Schlein fa polemica: "Non merita ipocrisia"

"Merita il nostro ricordo e il nostro cordoglio, non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere": la segretaria del Pd, Elly Schlein, lo ha detto a Montecitorio durante la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite, non riuscendo a non fare polemica contro il governo nemmeno in quest'occasione.

La leader dem ha detto che la scomparsa del Pontefice "ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti". Poi ha aggiunto: "Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della Repubblica laica e antifascista: il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza. La nostra vicinanza come Pd, in questa dolorosa perdita, va alla comunità cattolica e a tutti coloro che vogliono portarne avanti l'impegno". Dichiarazioni, quelle di Schlein, che hanno subito scatenato dei brusii dai banchi del centrodestra.

"Ha scelto sin dal suo nome di essere il papa degli ultimi - ha proseguito quindi la segretaria del Pd in aula - questo lo hanno ricordato in tanti. Ma non tutti con il coraggio di chiamarli per nome e di guardarli negli occhi come faceva lui. Poveri, vittime di guerra, migranti. Papa Francesco ha indicato con forza che la solidarietà è alla base della convivenza e della civiltà". E ancora: "Ha portato il respiro della periferia del mondo, lo sguardo attento verso gli ultimi, e una voce per la pace, per la giustizia sociale, per l'ambiente e per la dignità delle persone. Le sue parole hanno saputo attraversare le frontiere della fede raggiungendo credenti e non credenti, indicando un cammino di fratellanza, di solidarietà e di dialogo anche con altre religioni".

