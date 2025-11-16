Biella, bufera sulla pm del caso Pozzolo: in Aula con la coccarda anti-riforma

Toghe rosse contro Fi in difesa della collega con la coccarda. La vicenda è quella della giudice del caso Pozzolo, “colpevole” di essere andata in Aula a Biella con una coccarda simbolo del no alla riforma Nordio. Forza Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia.

La Giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati non ci sta e in una nota fa sapere che «la magistrata ha indossato una coccarda tricolore durante un’udienza relativa a un processo che riguardava un parlamentare della Repubblica. La coccarda», spiega l’Anm, «rappresenta l’unità della Nazione e l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge.