Covid, Giuseppe Conte spalle al muro delira contro Libero e Santanchè

Alla fine non ce l'ha fatta. Giuseppe Conte incalzato da Libero sulla questione Covid che fa? Se la prende coi giornali e anche con Daniela Santanché. L'ex premier in un velenosissimo post sui social attacca: "Il caldo ha dato alla testa a qualcuno. Va bene che ormai Fratelli d'Italia, i giornali del deputato della Lega Angelucci e le tv controllate dal governo sono entrati in clima elettorale e hanno individuato in me il nemico pubblico numero uno, insieme al M5s e ai nostri Scarpinato e De Raho - che hanno combattuto per tutta la vita in prima linea mafie e clan. Ma quando addirittura l'ex ministra di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, mandata a casa da 15 milioni di voti al referendum, dopo tre anni incollata alla poltrona ministeriale nonostante l'inchiesta per truffa Covid, si permette di dire che io starei evitando di dare spiegazioni sul Covid viene da ridere".
E ancora: "Io sulla gestione Covid, la crisi più dura e imprevedibile dal dopoguerra, sono andato a fornire tutte le spiegazioni nei tribunali ricavandone una completa archiviazione, ho dato tutte le risposte di fronte all'opinione pubblica in decine e decine di interviste, ho comunicato subito la mia disponibilità anche a essere audito nella commissione Covid diventata un tribunale politico di FdI contro il sottoscritto senza ricevere risposte - aggiunge -. Per Santanchè il silenzio sarebbe d'oro vista la situazione. Se proprio vuole occuparsi di gestione Covid vada in Tribunale a farsi giudicare anziché farsi scudare dai suoi Fratelli e dalla maggioranza in Senato, nell'attesa che scatti la prescrizione. Ma un po' di ritegno, proprio no? Per lei e per un partito che è stato costretto a far dimettere un sottosegretario alla Giustizia entrato in società con i familiari di un prestanome del clan Senese, e che è sommerso nei territori da casi di corruzione e peculato?". "Se pensate di farci paura col vostro potere mediatico e la vostra strafottente arroganza vuol dire che non ci conoscete affatto", conclude Conte.
Giuseppe Conte, i segreti dell'ex premier che chiede spiegazioni ma non spiega maiGiuseppe Conte, ex premier e leader dei Cinque Stelle, ha detto ieri che “Giorgia Meloni è doveroso venga a...
E a questo punto è l'intera sinistra a perdere le staffe come testimoniano le parole dei capigruppo di opposizione in commissione di Vigilanza Rai Stefano Graziano (PD), Dario Carotenuto (M5S), Giuseppe De Cristofaro (AVS): "Per oltre un anno abbiamo chiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento per sbloccare la Commissione di Vigilanza Rai, paralizzata dal veto della maggioranza che impediva perfino l'audizione dell'amministratore delegato della Rai richiesta secondo regolamento. Per oltre un anno non abbiamo ricevuto alcuna risposta dai presidenti delle camere, in particolare da Ignazio La Russa che avrebbe dovuto procedere. Nessuna convocazione. Nessuna urgenza nonostante il bavaglio parlamentare gravissimo ai danni di una istituzione di garanzia. Oggi, invece, basta una richiesta di Fratelli d'Italia per convocare immediatamente la stessa Giunta e trovare un escamotage che consenta alla maggioranza di usare le istituzioni per attaccare in maniera sconsiderata Conte, Scarpinato e De Raho nelle Commissioni Covid e Antimafia. Al netto delle rispettive posizioni politiche, è impossibile non vedere il doppio standard. L'imparzialità di chi riveste il ruolo di presidente si misura proprio nei momenti in cui dovrebbero garantire gli stessi diritti a tutti, non nell'assecondare le esigenze della propria parte politica. La Commissione di Vigilanza Rai è stata lasciata senza alcuna tutela istituzionale dai presidenti delle camere. Gli stessi che procedono con solerzia alle richieste di Fratelli d'Italia". Qualcuno a quanto pare è nervoso...