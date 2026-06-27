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Bignami inchioda Conte: "Parla ovunque tranne che in Commissione"

sabato 27 giugno 2026
Bignami inchioda Conte: "Parla ovunque tranne che in Commissione"

1' di lettura

"Giuseppe Conte parla dovunque di Covid tranne dove dovrebbe, cioe' la commissione d'Inchiesta. Stavolta ha scelto le comode pagine di Repubblica, la quale ha sempre ignorato i lavori della commissione Covid e tutto questo mentre escono notizie sempre piu' preoccupanti di presunte fatture false intestate a consorzi cinesi fittizi per una commessa di mascherine farlocche di oltre 1 miliardo di euro".

Ad affermarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, che aggiunge: "Il tutto senza gara ma con un affidamento diretto definito da soggetti sentiti in commissione come il piu' grande della storia della Repubblica. Eppure, Conte continua a fuggire dalla commissione sostenendo che lui, diversamente da tutti gli altri, 'poteva non sapere'. Fratelli d'Italia continuera' a chiedere che Conte venga in commissione e si faccia audire. Vogliamo che sia accertata la verita' e le eventuali responsabilita' su quello che potrebbe essere il piu' grande scandalo della storia repubblicana perpetrato sulla salute degli italiani".

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Del resto Conte si è ben guardato di rispondere sul merito della questione e in un'intervista a Repubblica ha saputo solo puntare il dito contro Meloni: "Siamo ormai in un clima da campagna elettorale, evidentemente hanno individuato in me e nel M5S il pericolo numero uno. E, da palazzo Chigi, è arrivato l'ordine ai fidi solidali che siedono in commissione Covid". Si arrampica sugli specchi.

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