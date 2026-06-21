VaffanTrump, stai trascinando nel ridicolo l'America intera

“Pensavo fosse amore, invece era un calesse”. La celebre battuta che dà il titolo a uno dei più riusciti film di Massimo Troisi ben si addice alla traumatica e inaspettata in questi termini fine della storia tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tecnicamente si potrebbe parlare di “separazione con addebito” avendo il presidente americano palesemente violato i doveri coniugali di buon alleato. Lo ha fatto anche ieri con una nuova esternazione violenta e offensiva contro la nostra premier.

Ormai per lui Giorgia Meloni è una ossessione, non si capacita della sua autonomia, del suo reagire con fermezza a provocazioni e falsità. Lo diciamo con parole diverse ma con la stessa franchezza usata ieri su questa prima pagina: ma vaffanTrump che stai trascinando nel ridicolo l’America intera. È vero: Giorgia Meloni ha detto dei no importanti alle folli richieste di Trump, lo ha fatto nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. Ci sta che il presidente si sia indispettito, non ci sta che applichi sudi noi il decalogo del suo mentore, il famigerato e spregiudicato avvocato Roy Cohn.