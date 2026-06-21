Meloni-Trump, la foto fake rilanciata dal grillino e gli insulti dei suoi seguaci: "Nana infame"

Non solo la vergogna della foto-fake di Meloni e Trump, quella che avrebbe "implorato" il premier, almeno stando alle farneticazioni del tycoon. Già, perché dopo quella vergogna firmata Marco Pellegrini - deputato M5s e membro del Copasir - ecco quella dei suoi seguaci grillini, che in calce al post con l'immagine tarocca hanno ricoperto di insulti la leader di Fratelli d'Italia.

Un contenuto satirico, quella foto, trasformato, di fatto, in attacco politico da un parlamentare della Repubblica, circostanza inaccettabile, soprattutto considerando il ruolo ricoperto da Pellegrini all'interno del Copasir.