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Jannik Sinner e il test di "Robin Hood": cosa sta succedendo a Londra

sabato 20 giugno 2026
Jannik Sinner e il test di "Robin Hood": cosa sta succedendo a Londra

1' di lettura

Jannik Sinner pronto a ripartire. Lasciatosi alle spalle quanto accaduto al Roland Garros, il numero uno al mondo riparte da Londra. Qui - scrive Tuttosport - ha iniziato a testare i campi in erba per riprendere confidenza con una superficie infida nel proprio Dna. Nella prossima settimana, infatti, prenderà parte al torneo esibizione dell’Hurlingham Club di Londra "Giorgio Armani Tennis Classic" che vedrà tra i protagonisti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Ma non è tutto, perché il campione altoatesino avrà l'occasione di cimentarsi con una temperatura molto elevata: almeno 34 gradi. "Un caldo così potente e inusuale da diventare una delle cause non secondarie della morte della quercia millenaria nella foresta di Sherwood, nota come Major Oak ("quercia maggiore"), tra le più grandi e antiche d’Inghilterra. La sua popolarità è legata al personaggio di Robin Hood, la cui banda secondo la leggenda trovava riparo sotto la vasta chioma della quercia e si rifugiava all’interno del suo tronco enorme (10 metri di circonferenza)", riporta il sito sportivo.

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Caldo o no, Jannik ha dalla sua parte gli esiti dei recenti esami a cui si è sottoposto. Questi ultimi non hanno notato anomalie. L'unico accorgimento? Mettersi sul braccio un cerotto in grado di monitorare la curva glicemica e quindi mappare il consumo di zuccheri. "Dopo tanti esami - conclude Tuttosport -, ecco pure il test di Robin Hood...". 

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