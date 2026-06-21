Balivo e De Grenet: amore, figli e altri disastri

Una grande differenza anagrafica tra i partner, mettere al mondo figli in età avanzata: tutto questo è un grande segno di amore o, piuttosto, un segno di grande egoismo? Bel quesito, roba che può accendere gli animi. E quanto accaduto in studio a La volta buona, lo show del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, lo dimostra alla perfezione. In studio tra gli ospiti c’è una coppia composta da una donna di 49 anni e dal compagno di “appena” 26 anni.

Samantha De Grenet sgrana gli occhi, alza il sopracciglio e obietta: «Se io portassi a casa un compagno che ha più o meno l’età di mio figlio credo che lui sarebbe molto geloso. Anche a me l’idea di ricominciare tutto con un ragazzo molto più giovane spaventa, perché io vedo il futuro. Arrivata a 56 anni, so che toglierei a lui l’opportunità di vivere alcune esperienze, senza contare il rischio di vedermi da sola nel domani perché magari, a un certo punto, lui cercherà una donna più giovane». In ballo non c’è solo al dimensione per così dire sentimentale. La conduttrice romana infatti aggiunge: «I figli non si mettono al mondo per egoismo». «Scusami, ma tu e tuo marito l’avete fatto perché volevate?», domanda la Balivo.

«Sì, sì, però non ci... non si può neanche accanirsi così contro natura. Io adesso sto facendo un discorso molto più generale. Io adesso non sto parlando di lei, perché ci sono tante situazioni in giro di donne molto adulte che fanno la qualsiasi pur di rimanere incinte e poi troviamo questi bambini che hanno pochi mesi e c’hanno dei genitori molto anziani. In questo caso purtroppo, mi dispiace dirlo, metti al mondo degli orfani». Tra gli ospiti ci sono anche Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi, che hanno avuto la loro prima figlia Maria a 53 anni suonati. Una storia che a suo tempo fece discutere parecchio tutta l’Italia. I due ballerini, quasi spiazzati, non la prendono benissimo e la Balivo interviene bruscamente: «Ma che cosa dici, Samantha! Ci sono donne che a 30 anni perdono la vita per dei tumori, Samantha! Ma dai, non facciamo questo... Facciamo buonismo? Ma dai! Ma che cosa stai dicendo? Dimentichi che accanto a te c’è Carmen Russo». A poco serve la difesa della De Grenet: «Ma non sto parlando di lei!».