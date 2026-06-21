Rai, clamorosa gaffe di Baracchini: doppio dito medio, ma è in diretta

Una croccante gaffe diventata virale alla velocità della luce. Protagonista, suo malgrado, Alessandro Baracchini, celebre conduttore di RaiNews24, che pensando di essere fuori onda ha sfoggiato un doppio "dito medio" rivolto alle telecamere, un gesto di stizza contro la regia per un'incomprensione.

L'episodio si è consumato al termine dell'edizione delle 12 del canale all news della Rai. Quello che doveva restare un fuori-onda è invece finito in diretta, trasformandosi nel giro di pochi minuti, come detto, in uno dei video più condivisi sui social. Le immagini mostrano il giornalista mentre reagisce con rabbia a un problema tecnico legato alla messa in onda della sigla finale del telegiornale.

A ricostruire quanto accaduto è stato Giuseppe Candela, tra i primi a rilanciare il filmato su X. "Baracchini si arrabbia e in diretta su RaiNews24 se la prende con la regia. Alle 12.30 circa la sigla parte nel momento sbagliato e lui, forse pensando di non essere ripreso, fa il dito medio verso la telecamera", ha scritto il giornalista, In verità, si tratta di un doppio dito medio...

Dai vertici di RaiNews24, dopo che il video era diventato ultra-virale, è arrivata una presa di posizione ufficiale. "In merito all’episodio verificatosi nel corso dell’edizione delle 12.00 di RaiNews24, il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista interessato per un chiarimento sull’accaduto", ha comunicato l'Ufficio stampa Rai. Nella stessa nota viene aggiunto che "L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste".

