Ferrari, Leclerc umiliato da Villeneuve: "Ha avuto tutto, non ha fatto niente"

Da qui una dura analisi del percorso del monegasco in rosso. Per Villeneuve, Leclerc non sarebbe riuscito a costruire una struttura forte attorno a sé: "Leclerc ha avuto il tempo per costruirsi la squadra attorno, ma non l'ha fatto . Tenete presente com'è arrivato alla Ferrari, dopo una stagione normale alla Sauber. Ha improvvisamente ottenuto un mega contratto da campione del mondo. Forse troppo grande, troppo presto , troppo in fretta".

Secondo il canadese, il successo ottenuto da Hamilton in Spagna non rappresenta soltanto una vittoria importante, ma anche un segnale chiaro sulle gerarchie interne alla scuderia . Intervistato da Sky Sport UK, Villeneuve non ha usato mezzi termini: "La Ferrari deve concentrarsi su Hamilton se vuole avere anche solo una minima possibilità di vincere. La decisione è facile da prendere, perché Leclerc è piuttosto indietro".

La stagione è ancora lunga e davanti ci sono 15 gare, ma in Ferrari una riflessione potrebbe presto diventare ine...

L'ex pilota insiste poi sul fatto che il numero 16 della Ferrari abbia sempre goduto di una posizione privilegiata: " Non ha mai dovuto costruire nulla attorno a sé. Gli è stato dato tutto ". E rincara ulteriormente la dose: "Era veloce e questo bastava, perché la percezione generale era quella di una macchina incapace di vincere il mondiale". Quindi l'affondo finale: "Gli bastava vincere qualche gara e battere il compagno di squadra, che era Vettel, per fare tutti contenti".

Per Villeneuve, l'arrivo di Hamilton ha cambiato completamente lo scenario. Se nel 2025 il britannico aveva attraversato una stagione complicata, oggi la situazione appare diversa: "Lewis non ha avuto una grande stagione, stava faticando con la macchina e il team. Perché ci vuole tempo per costruire".

Tempo che, a suo giudizio, Hamilton ha saputo sfruttare meglio del compagno di squadra. E infatti la conclusione è netta: "Era contento di fare bella figura accanto a Lewis, ma quando Lewis si è svegliato, ha fatto sua la macchina e il team e ha iniziato a dare il massimo senza risparmiarsi, Leclerc non era preparato". Una bocciatura senza appello, che riapre il dibattito sul futuro della Ferrari e sui suoi equilibri interni.