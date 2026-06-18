Meloni, il farneticante titolo del Domani: "Alleanza-Giorgia per le deportazioni"

L'Unione europea segue il modello-Italia sui migranti dopo anni di lassismo e al Domani la prendono male. Anzi, malissimo. "L'Europa è più nera. L'alleanza 'Giorgia' che deporta i migranti", è il titolo che si legge nelle pagine interne del quotidiano edito da Carlo De Benedetti e diretto da Emiliano Fittipaldi.

La "cronaca", per così dire, della giornata di ieri a Bruxelles non è vergata da Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra che non a caso, mercoledì, sui social ha gridato all'"orrore, fascisti, nessuno può più dirsi davvero al sicuro", ma il tono è il medesimo.