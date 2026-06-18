Mediaset, rumors su Mario Giordano: a settembre...

Milo Infante, Salvo Sottile, Antonino Monteleone e Mario Giordano. Ballano quattro prime serate da collocare nei palinsesti delle nuove stagioni televisive di Rai e Mediaset. Bocche cucite, tanto a Cologno quanto a viale Mazzini e solo la conferma di numerose riunioni in corso per comporre un puzzle e, laddove possibile, evitare qualsiasi effetto domino, anche se le novità quest’anno di sicuro non mancheranno. Ad innescare quello che somiglia a un vero e proprio risiko sulle prime serate non sono però i nomi delle star del varietà dei quiz e dei reality ma i più (o meno) paludati signori dell’informazione. O meglio dell’approfondimento. Una reazione a catena che nasce, come è noto, dalla scelta dirompente di Milo Infante, ex prima firma della cronaca Rai, passato a Mediaset la scorsa settimana con la qualifica di condirettore Videonews e una prima serata pressoché certa su Rete 4.

Almeno questa è una delle ipotesi più plausibili per quanto non ancora confermata. Nessuna collisione con Bianca Berlinguer e la sua È sempre Cartabianca né con Quarto Grado o Dritto & Rovescio. Sul piatto è rimasto l’ex direttore di Studio Aperto, Mario Giordano che con la sua Fuori dal coro dal mood sicuramente più particolare e a suo modo unico, potrebbe tornare a un vecchio amore, proprio quella Italia Uno che, ad oggi, Iene a parte, non ha in palinsesto programmi di approfondimento. Tra le voci circolate addirittura la riproposizione per Giordano di un titolo che gli portò fortuna a inizio carriera in Rai: Il Grillo Parlante. Ipotesi, come detto, non confermate né dai diretti interessati né da Mediaset che punta forte sulla data dell’8 luglio, ufficializzato come giorno dei nuovi palinsesti. Più calda e magmatica la vicenda in Rai dove domani sarà il giorno del cda che dovrà licenziare i programmi delle serate autunnali e invernali della radiotelevisione di Stato. La polemica, in zona servizio pubblico, al momento è più che altro politica e ad alimentarla sono le dichiarazioni del M5S sull’avvicendamento dato pressoché per certo alla guida della trasmissione di RaiTre, FarWesttra Salvo Sottile e Antonino Monteleone, staffetta tutta siciliana (per il serale di Ore 14 spunta anche Roberto Inciocchi).