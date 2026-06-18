Milan alla deriva, si cerca il Ds tra gli scarti: l'ultima pista

Come volevasi dimostrare, il Milan si sta accontentando di ciò che passa al convento. D’altronde se ti muovi a giugno, quando tutti i club hanno già iniziato a lavorare perla stagione successiva, e lo fai con la spocchia di chi pensa siano tutti lì ad aspettarti, ti ritrovi porte chiuse in faccia. E devi pescare ciò che rimane dalla cesta degli scarti. L’ultima comica è l’annuncio dell’allenatore (Amorim) avvallato da un direttore tecnico (Krösche) che non arriverà più perché Cardinale aveva raggiunto un accordo soltanto verbale. Dunque ora riparte la caccia al direttore, con una certezza: chiunque egli sia, dovrà impostare un mercato in ritardo e dovrà farlo con un allenatore che non ha mai visto in vista sua.

È impossibile trovare un direttore tecnico che conosce Amorim perché è già difficile, al 18 giugno, trovare un direttore tecnico. E proprio come per l’allenatore, non resta che andare su chi è libero e di grazia aspetta una chiamata. È il caso di Devin Ozek, tedesco di origine turche, giovanissimo direttore sportivo di 31 anni che ha fatto bene nel Bayer Leverkusen vincitore della Bundesliga due anni fa dove però non era direttore sportivo bensì una sorta di vice, e male ha fatto invece nel Fenerbahce alla prima esperienza da vero ds. Però è pur sempre considerato un prodigio del ruolo, lo scorso anno era il più giovane ds d’Europa. Ma soprattutto è svincolato ed essendo all’inizio della carriera, non avrebbe problemi a farsi guidare dalle direttive di Ibrahimovic, il quale nel frattempo continua il suo impegno full-time a Fox Sports come commentatore tranchant, vedi alla voce: «Haaland deve fare molto di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come me».