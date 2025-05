Otto e mezzo, Silvia Salis contro la destra: "Abbassare il livello"

"Cosa si può fare per convincere i leader più riottosi?", l'ha incalzata la conduttrice. E lei: "Esempi come il nostro possono aiutare". "Meloni ha chiuso la campagna a Genova del suo avversario al grido di 'ho ancora il consenso degli italiani. A sinistra sono divisi e fanno fatica a presentarsi in giro insieme'", ha proseguito la Gruber. E Salis ha sottolineato: "La presidente del Consiglio ha il consenso degli italiani perché la sua coalizione è unita , se la sinistra fosse unita avrebbe il consenso".

Quando la giornalista ha chiesto alla sindaca di Genova, ex campionessa di lancio del martello, se sia più facile vincere una gara oppure le elezioni, Salis ha risposto dicendo che in genere nello sport ci sono delle regole, in politica no. "Le destre giocano senza regole?", la domanda della Gruber. "Penso che loro cerchino sempre di abbassare il livello della discussione, spostarlo sul piano personale, un esercizio semplicistico che però non ha funzionato", ha risposto la prima cittadina, attaccando di fatto il centrodestra.