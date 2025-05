Cambiare Rotta, porcheria contro Meloni: Robocop col fez

Un gruppo di una cinquantina di attivisti del collettivo Cambiare Rotta e Osa è arrivato al parco don Bosco, a pochi minuti dal centro congressi della Fiera di Bologna dove si è tenuta l'assemblea di Confindustria a cui ha preso parte il premier, Giorgia Meloni. Gli attivisti contestano il dl Sicurezza. All'evento degli industriali, fra gli altri, anche la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. Tra gli striscioni che i ragazzi di Cambiare Rotta hanno portato in corteo, anche una caricatura di Giorgia Meloni vestita da Robocop con il fez fascista. "Vogliamo andare a protestare sotto i palazzi in cui c'è Meloni per dire basta alle politiche di sicurezza del governo", dice Luca di Cambiare Rotta.

"Troviamo inaccettabile la passerella che ci sarà oggi in città - aggiunge - con il Pd, il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Regione, Michele de Pascale e Metsola. In una città come Bologna, medaglia d'oro della Resistenza, è inaccettabile lo sdoganamento della destra". Dopo l'appuntamento di Confindustria, Meloni e Metsola si sposteranno per una visita al Tecnopolo Dama insieme ad altre istituzioni.