Alessandra Todde, respinto il ricorso: a un passo dal crollo

Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna , Alessandra Todde , contro l'ordinanza di decadenza emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello. Il provvedimento, adottato il 20 dicembre 2024 e notificato lo scorso 3 gennaio, contesta la regolarità delle spese sostenute dalla presidente durante la campagna elettorale per le regionali sfociate nel voto di febbraio 2024. Spetterà ora al consiglio regionale pronunciarsi in via definitiva sulla decadenza di Todde confermata dai giudici. Nell'ordinanza-ingiunzione erano state rilevate delle presunte irregolarità' nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del febbraio 2024.

La governatrice è assistita dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. Di fatto dunque la Todde incassa un colpo pesante. E pensare che qualche giorno fa in attesa del verdetto aveva attaccato il centrodestra con parole pesanti: "Le fake news non troveranno mai spazio nella nostra azione. Siamo al lavoro ogni giorno con trasparenza, coerenza e rispetto per i sardi". "Io sono una persona solida, centrata, so quello che è stato fatto durante la campagna elettorale, ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, cercando veramente di modificare anche il risultato democratico delle elezioni. Aspetterò serenamente quello che i giudici diranno e poi valuterò quelli che potranno essere i passi successivi", aveva aggiunto. "Un conto è il dibattito nelle aule del tribunale, un conto invece è quello politico: credo che i cittadini abbiano visto in questi mesi una giunta e un governo regionale che sta facendo le cose che purtroppo per tanto tempo non sono state affrontate". Ora però dovrà fare i conti con questa decisione del tribunale e anche sui possibili sviluppi.