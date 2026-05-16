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Il sondaggio che sotterra i sogni della sinistra: dov'è ora Fdi

sabato 16 maggio 2026
Il sondaggio che sotterra i sogni della sinistra: dov'è ora Fdi

1' di lettura

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico il centrodestra mantiene la leadership nelle proiezioni di coalizione. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito al 28,7% in crescita, trainando il blocco nonostante il calo degli alleati: Forza Italia al 7,7% e Lega al 7,2%. Con Futuro Nazionale di Vannacci al 3,7%, il centrodestra resta avanti nel testa a testa con il centrosinistra (44,6% contro 45,3%, ma con una coalizione più ampia e coesa).

Questa tendenza trova conferma anche nella Supermedia YouTrend/AGI del 15 maggio, che fotografa un consolidamento del centrodestra: FdI sale al 28,4% (+0,2), Lega al 7,3% (+0,3) e Futuro Nazionale in crescita. Il blocco di maggioranza appare solido e in leggero vantaggio rispetto alle forze di opposizione, che registrano flessioni generali (PD al 22%, M5S al 12,6%).Altri rilevamenti recenti, come quelli di SWG e EMG, mostrano un quadro sostanzialmente equilibrato ma con Meloni e FdI stabilmente primi partiti intorno al 28-29%.

Il centrodestra beneficia della maggiore compattezza della coalizione e della possibilità di allargamento con forze minori, mentre il “campo largo” fatica a compattarsi.Il panorama resta molto competitivo, ma i numeri di maggio confermano una tenuta del centrodestra e la centralità di Giorgia Meloni come leader più forte del Paese.

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