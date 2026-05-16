Il sondaggio che sotterra i sogni della sinistra: dov'è ora Fdi

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico il centrodestra mantiene la leadership nelle proiezioni di coalizione. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito al 28,7% in crescita, trainando il blocco nonostante il calo degli alleati: Forza Italia al 7,7% e Lega al 7,2%. Con Futuro Nazionale di Vannacci al 3,7%, il centrodestra resta avanti nel testa a testa con il centrosinistra (44,6% contro 45,3%, ma con una coalizione più ampia e coesa).

Questa tendenza trova conferma anche nella Supermedia YouTrend/AGI del 15 maggio, che fotografa un consolidamento del centrodestra: FdI sale al 28,4% (+0,2), Lega al 7,3% (+0,3) e Futuro Nazionale in crescita. Il blocco di maggioranza appare solido e in leggero vantaggio rispetto alle forze di opposizione, che registrano flessioni generali (PD al 22%, M5S al 12,6%).Altri rilevamenti recenti, come quelli di SWG e EMG, mostrano un quadro sostanzialmente equilibrato ma con Meloni e FdI stabilmente primi partiti intorno al 28-29%.

Il centrodestra beneficia della maggiore compattezza della coalizione e della possibilità di allargamento con forze minori, mentre il “campo largo” fatica a compattarsi.Il panorama resta molto competitivo, ma i numeri di maggio confermano una tenuta del centrodestra e la centralità di Giorgia Meloni come leader più forte del Paese.