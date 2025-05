Perché la sinistra tenta in tutti i modi di ostacolare il dl Sicurezza voluto dal governo Meloni? Si tratta di una domanda lecita, chiara. Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte stanno dando battaglia all'Esecutivo in Aula e in piazza. Qualcuno ha addirittura evocato le leggi fascistissime di mussoliniana memoria. E la segretaria del Pd ha perfino parlato di un passo indietro rispetto al celebre Codice Rocco redatto proprio durante il Ventennio. Poi sono scesi in campo i soliti centri sociali, che in più occasioni si sono scontrati con le forze dell'ordine per protestare contro il provvedimento della maggioranza.

Ecco, l'account social di Fratelli d'Italia ha chiesto spiegazioni a ChatGpt. Insomma, ha chiesto all'intelligenza artificiale una risposta alla domanda con cui apriamo questo articolo. "Ciao Chat - inizia così la richiesta di FdI al chatbot di OpenAI -, vorrei capire perché la sinistra è contro il decreto sicurezza. Tu sai dirmelo?". La risposta dell'IA: "Certo! Il motivo per cui la sinistra italiana è contraria al cosiddetto 'decreto sicurezza' è perché considera repressivo contrastare i ladri di case, difendere le Forze dell'Ordine e tutelare gli anziani e le persone più fragili".