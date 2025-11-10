Libero logo
Roberto Fico, la foto che lo inchioda: "Anti-italiano perfetto per la sinistra"

di
lunedì 10 novembre 2025
Roberto Fico, la foto che lo inchioda: "Anti-italiano perfetto per la sinistra"

1' di lettura

Roberto Fico è il perfetto candidato della sinistra. Il motivo? È un grillino della prima ora, poi convertito al "contismo". Alla fine di ogni comizio alza il pugno destro - forse si è sbagliato - al cielo come un Che Guevara qualsiasi.

Ma quando si tratta di presenziare all'esecuzione dell'Inno di Mameli le mani le lascia abbassate. Anzi, ancor peggio: le tiene in tasca. "Fico, il candidato anti italiano perfetto per la sinistra", ha commentato Fratelli d?Italia su Facebook. "Il tifo anti-italiano c’è - hanno sottolineato ancora -. L’ossessione di mandare a casa Meloni, anche. Sinistra, eccovi".

Roberto Fico, l'ultima umiliazione? Arriva da Mastella: "Il più democristiano..."

Dalle stelle alla casta. La parola discendente del grillino - il più puro tra i puri - si sta compiendo in Campan...

Sotto il post pubblicato da Fratelli d'Italia, tantissimi utenti - indignati con Fico - hanno commentato: "Povera Campania, ridotta a votare Fico", "Il più grande campionario di nullità della storia politica italiana. E questo lo rappresenta benissimo", "Personaggio da centro sociale e basta. Tanti proclami poi alla fine peggio degli altri", "Giggino è stato sistemato … ora tocca sistemare Fico … e’ la ricompensa per essersi schierati con Giuseppi e aver silurato grillo", "Per le mani in tasca non ci sono commenti che tengono, semplicemente vergognoso. Si commenta da solo! Prima a morte col PD, adesso inciuci a iosa", "Io mi domando come i napoletani possano votare un elemento simile", "Spero che i campani riconoscono che questo soggetto è una bolla di sapone....".

Corrado Ocone