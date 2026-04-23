Giuseppe Conte, la rivelazione in tv: "Situazione difficile con mio figlio, nessuno l'ha mai saputo"

Giuseppe Conte a Il Cavallo e La Torre parla di una vicenda molto intima e personale. Finora inedita. "Ho governato in forti difficoltà, ho avuto anche una situazione familiare con mio figlio molto difficile, che nessuno ha mai saputo, addirittura anche ai miei stretti collaboratori l'ho taciuta. È stato un momento di grande sofferenza personale", ha affermato il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite del programma su Rai3.
Poi torna alla politica e a quelle primarie che tanto agitano il Movimento Cinque Stelle: "Io devo rappresentare la mia comunità" e "per quanto riguarda la figura che segnerà il gol, il centravanti, io ci sono, dobbiamo trovare la figura più competitiva, possiamo fare le primarie, ma prima dobbiamo lavorare al programma".
Giuseppe Conte si ricandida premier e dagli alleati solo silenzioChi tace, non acconsente. Non è neanche metà mattina, quando le agenzie di stampa rilanciano l’inter...
Infine sull'ipotesi della presenza di Renzi nel campo progressista, afferma: "Non ne faccio una questione personale, però ci sono dei principi: il conflitto di interessi. Io ho già presentato in questa legislatura - aggiunge - una legge sul conflitto di interessi a mia prima firma e non è una legge contro qualcuno, è una legge per affermare che per fare una buona politica nell'ambito di un campo progressista noi dobbiamo assolutamente chiarire che chi fa politica fa politica, chi fa altro fa altro".