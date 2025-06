Angelo Bonelli, la rivelazione: "Come mi chiama in privato mia moglie"

A un certo punto, ha fatto la sua comparsa anche Chiara, la consorte del leader di Alleanza Verdi e Sinistra. E ha rivelato ai due radioconduttori come chiama in privato suo marito: "Topo". Il suo soprannome, invece, è "Cucci". La signora, poi, ha raccontato del suo incontro con Giorgia Meloni di ieri, domenica 1° giugno, al Quirinale. Le due si sarebbero promesse di andare a mangiare un gelato insieme con le nostre figlie.

Angelo Bonelli ha dato spettacolo durante la sua ospitata a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il co-portavoce dei Verdi ha prima scherzato sulla disfatta clamorosa della sua Inter contro il Psg in finale di Champions League: "È più facile ridurre il debito pubblico che l’Inter vinca il mondiale per club …". Poi anche una battuta sul caldo estivo: "Non ho l’aria condizionata né le pale, ho solo un ventilatore che accendo quando serve. Non mi piace averla e poi mia moglie la odia. La doccia? Non voglio sprecare acqua e quindi sto sotto la doccia 3 o 4 minuti al massimo".

Infine Bonelli è tornato a parlare del Referendum dell'8 e 9 giugno. Secondo il leader di Avs, "Giorgia Meloni ha detto che va a votare ma non ritira le schede? Un modo per contribuire a non raggiungere il quorum. Forse non voleva essere attaccata come sarebbe accaduto se avesse detto ‘no, non vado a votare’. Di fatto però è un’astensione".