Avs, la sceneggiata contro Rubio a Roma: in favor di telecamera...

L’incontro previsto per oggi in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, offrirà l’occasione ai focosi parlamentari iscritti a Alleanza Verdi e Sinistra per cavalcare la visibilità mediatica del vertice. Deputati e senatori di Avs hanno annunciato ieri un presidio in via della Conciliazione, all’altezza di Piazza Pia, proprio in occasione dell’incontro tra Papa Leone XIV e il braccio destro del presidente americano Donald Trump, Rubio. Certo il messaggio è chiaro: “No alla guerra, sì alla pace”. Un’iniziativa- spiega una nota di Avs - per «chiedere il cessate il fuoco immediato nei conflitti in corso, fermare l’escalation militare e rilanciare il ruolo della diplomazia, del dialogo e del diritto internazionale contro la corsa al riarmo e la logica dello scontro».

Resta da vedere fino a quanto riusciranno ad avvicinarsi i compagni di Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli. Piazza Pia, luogo di ritrovo per i sostenitori dell’iniziativa, è praticamente a oltre 400 metri dal colonnato di San Pietro. Difficile che i servizi italiani di scorta, e la protezione del segretario di Stato, consentiranno di intercettare il corteo di auto blindate che trasporterà il figlio di esuli cubani, fervente cattolico, nel breve tragitto esposto già “bonificato” da giorni. La manifestazione organizzata in nome della pace dei parlamentari di Avs appare più mirata per intercettare curiosi, giornalisti e telecamere - a caccia di immagini di copertura - che l’interesse diretto del segretario Rubio.