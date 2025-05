Sondaggio, FdI mai così in alto: dove vola il partito della Meloni

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a guidare la classifica dei partiti, come emerge dall'ultimo rapporto Human Index, l’esclusivo indicatore di convergenza realizzato da Vis Factor insieme all’istituto sondaggistico Emg Different, che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening. In particolare FdI ha guadagnato l’1,5% dei consensi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, portandosi così al 28,9%. Al secondo posto ecco il Partito democratico di Elly Schlein, che ha acquisito un 2,2% ed è salito al 23,7%.

A seguire c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece ha perso il 3,7 scendendo all’11,6%. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani che con un +1,7% è salito al 9,8%, la Lega di Matteo Salvini che ha perso l'1% attestandosi all’8,5%, Alleanza Verdi Sinistra che ha guadagnato l'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso salendo al 6,1%. Per quanto riguarda i partiti minori, in fondo alla classifica ecco Azione di Carlo Calenda con il 3% (-0,4%) e Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,5% (+0,4%).