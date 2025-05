Il sondaggio, clamoroso: Meloni promossa dagli elettori di sinistra

Che Giorgia Meloni piaccia agli elettori lo si vede dai sondaggi. Più sorprendente il fatto che le iniziative promosse dal suo governo non piacciano soltanto agli elettori di destra ma anche a quelli di sinistra: lo ha rivelato un sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Noto, come riporta il Tempo. Un esempio è dato dalla decisione dell'esecutivo di rimpatriare i tre giovani tunisini, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio, che hanno molestato una giovane donna al concertone del primo maggio a Roma. Quando agli intervistati è stato chiesto cosa pensassero del pugno duro del governo, l’88% l'ha considerata una pena adeguata al reato commesso, con percentuali altissime tra chi vota il centrodestra: a favore il 97% dei sostenitori di FdI, il 95% tra i leghisti e il 96% tra le fila di Forza Italia. Un po’ più basse, ma comunque molto alte, le percentuali di favorevoli fra chi vota per il centrosinistra: l’85% tra i sostenitori del Pd e l’83% tra gli elettori del M5s.

Altro tema è quello dei centri per migranti in Albania: per il 47% degli intervistati i centri servono a contrastare i trafficanti di uomini, per il 40% si tratta solo di strutture estremamente costose. I più entusiasti, stando al sondaggio di Noto, sono gli elettori di Fratelli d’Italia con l’80%. A seguire ci sono gli elettori di Forza Italia col 78% e i leghisti col 71%. Tra i sostenitori del centrosinistra, invece, il 73% di chi vota Pd si dice contrario, mentre un 24% - a sorpresa - si dice a favore. Tra gli elettori pentastellati, il 60% è contrario e il 28% la ritiene una soluzione adatta.