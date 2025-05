Silvia Salis, "cosa penso di Meloni". Un impensabile inchino

Un anno fa c'era il "modello Todde". Oggi va di moda il "modello Salis". Il centrosinistra, in perenne crisi d'identità e alla ricerca di leader e formule vincenti, si aggrappa a Silvia Salis, l'ex martellista azzurra e dirigente del Coni eletta sindaco di Genova al primo turno. Il suo "pedigree" politico è quasi immacolato, l'amministrazione di una città importante come il capoluogo ligure sarà il suo primo vero banco di prova eppure c'è chi nel campo progressista parla già di un suo possibile ruolo nazionale.

L'intervista al Corriere della Sera punta proprio su questo, a partire da una domanda che potrebbe apparire un po' maliziosa. "Cosa pensa di Meloni?". La Salis svicola con consumata diplomazia: "Credo sia molto capace. Ha posizioni che non condivido e non la voterei mai. Fa una fatica incredibile al governo perché non ha una classe dirigente adeguata e credibile. Penso anche che la sinistra ha 'regalato' alla destra la prima donna premier…". A qualcuno fischieranno le orecchie, altri (o altre) si sentiranno un po' ferite nell'orgoglio. Ci sarà un'altra premier di sinistra? "Penso proprio di sì", replica secca la prima cittadina che poi messa di fronte a un inatteso ed esplicito dualismo, "Schlein o, magari, Salis?", svicola: "Non è il caso di parlare di me. Elly è in pole position. È una donna molto propositiva, con grande spirito unitario". Ma il tema, come si dice in gergo, è già stato posto sul tavolo e ci resterà per un bel po'.