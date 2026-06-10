Un'inchiesta congiunta condotta da organi di stampa dei paesi nordici e baltici ha rivelato che la Russia sta contribuendo alla costruzione di infrastrutture militari vicino ai suoi confini con i paesi della Nato. Tutto ciò potrebbe consentirle di stazionare in quelle zone oltre 100.000 truppe, come riportato da Ukrainska Pravda. I giornalisti dell'emittente svedese SVT, insieme ad altri media della regione - la norvegese NRK, la danese DR e la redazione estone Delfi - hanno utilizzato immagini satellitari per indagare sulle infrastrutture militari russe vicino ai confini europei e hanno scoperto che sono in fase di attivo sviluppo in diverse località.

Le foto consentono di immortalare numerose nuove caserme destinate a migliaia di soldati, depositi di munizioni e ubicazioni di equipaggiamento. In particolare, a Petsamo (Pechenji), a 10 km dal confine con la Norvegia in Lapponia, si registrano la costruzione di caserme e l'accumulo di equipaggiamento. Stesso discorso per Petrozavodsk, vicino al confine con la Finlandia. A Sapiernoye, vicino al confine finlandese, e a Luzh, nella regione di Pskov, si sta accumulando equipaggiamento anche a Baltiysk, nella regione di Kaliningrad. A Kirillovskoye, a 70 km dal confine con la Finlandia, è in costruzione un nuovo complesso infrastrutturale; una base già esistente a Kandalaksha, sul Mar Bianco, è in fase di ampliamento.