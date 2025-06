Referendum, dove trionfano i contrari ai migranti: dato-choc

I referendum non solo si sono rivelati un grande flop per il finto-campo largo ma uno di essi, quello sulla cittadinanza, è diventato addirittura un boomerang per le sinistre. In provincia di Bolzano, giusto per farsi un’idea, i “no” al dimezzamento degli anni (da dieci a cinque) per ottenere la cittadinanza italiana hanno superato i “sì”: 52 a 48. Stesso film in oltre trecento Comuni italiani.

I più popolosi, da nord a sud: Massafra (Taranto), Eraclea (Venezia), Porto Viro (Rovigo), Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), Santa Croce Camerina (Ragusa), Madesimo (Sondrio). A Velturno, in Val d’Isarco, 7 per cento di affluenza totale: record negativo italiano. Al quesito sulla cittadinanza facile ai migranti, i “no” hanno vinto con il 67,48 per cento.