Referendum, ecco perché sono inutili

A sentire la sinistra, sembra che si tratti di una necessità impellente. Una riforma che non può essere rimandata oltre. Al punto da farci un referendum. Dice Riccardo Magi che l’attuale legge costringe «centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia a vivere da stranieri in quello che è anche il loro Paese». Mentre Elly Schlein afferma: «Pensiamo che chi nasce e cresce in Italia sia italiano».

Fin qui niente da dire. Anche perché ognuno la può pensare come vuole. Epperò va detto che il quesito promosso dal leader di +Europa e sposato dalla segretaria del Pd per ridurre da dieci a cinque anni il requisito della residenza per ottenere la cittadinanza non risponde ad alcuna esigenza reale. Detto altrimenti: è frutto di una visione ideologica. Perché in Italia non c’è nessun problema con la concessione delle cittadinanze. Anzi, tutt’altro. Tant’è vero che, tra i Paesi europei, siamo ai primi posti (oscilliamo in realtà tra il primo e il terzo posto, in un testa a testa con Spagna e Germania) per numero di cittadinanze concesse ogni anno. E questo almeno da dieci anni. Facciamo persino meglio di Paesi più popolosi come la Francia (che ha dieci milioni di abitanti in più dei nostri 58) e la Germania (83 milioni).

Referendum, persino gli immigrati sono contrari a cambiare la legge sulla cittadinanza Corrono i giorni e siamo arrivati alla vigilia dell’8 e 9 giugno 2025. Ovvero referendum. Sui media tradizionali r...

Ma prima di snocciolare dati su dati, facciamo un passo indietro. Come si ottiene la cittadinanza in Italia? E su cosa interviene il referendum? Il quesito numero 5 riguarda la cittadinanza italiana per cittadini extra-comunitari maggiorenni. Chiede di abrogare l’articolo 9, comma 1 della legge 91 del 5 febbraio 1992, nella parte in cui richiede un tempo minimo di residenza legale in Italia, fissato a dieci anni. Se vincesse il sì, si ritornerebbe alla situazione precedente al 1992, quando bastavano cinque anni. Oltre al requisito della residenza, la legge prevede che il richiedente debba dimostrare di essere integrato nella società, possieda un reddito minimo, non abbia precedenti penali e conosca adeguatamente la lingua italiana. Inoltre, lo straniero può diventare cittadino italiano per matrimonio con un italiano, con tempi ridotti (due anni di residenza in Italia o tre se si risiede all’estero, con riduzioni se la coppia ha figli), oppure per jure sanguinis, ossia per nascita da genitori italiani. Diversamente da altri Paesi, in Italia non esiste lo ius soli: nascere sul territorio nazionale da genitori stranieri non garantisce automaticamente la cittadinanza. Il minore può richiederla solo al compimento del diciottesimo anno di età, a condizione che abbia vissuto legalmente e senza interruzioni in Italia fin dalla nascita. Detto questo, cosa dice l’Eurostat? Innanzitutto che nel 2023, ultimo dato disponibile, l’Italia ha concesso la cittadinanza a 213mila stranieri. Solo la Spagna ne ha date di più, ben 240mila, mentre Francia e Germania 97mila e quasi 200mila, rispettivamente. Negli ultimi dieci anni i valori hanno oscillato parecchio (per esempio, nel 2018 le cittadinanze concesse sono state “solo” 112mila), ma si muovono in modo sincronico: se gli stranieri naturalizzati scendono in Italia, diminuiscono anche nel resto dell’Ue; se aumentano, lo fanno pure altrove. Il risultato è che dal 2013 al 2023 l’Italia è sempre stata tra il primo e il terzo posto per numero di cittadinanze concesse.

Rita Pavone, clamorosa lezione alla sinistra: "Visioni deliranti"? Una Rita Pavone che smaschera la sinistra, quella su X. La cantante, nelle ore in cui gli italiani sono chiamati alle ur...