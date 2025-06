Cittadinanza, quanti elettori Pd votano no: che schiaffo...

Colpo basso per la sinistra. Il referendum non è andato come sperato. Di più, perché stando ai dati diffusi dall'Istituto Cattaneo, "il 15-20% degli elettori Pd ha votato 'no' alla cittadinanza". Gli analisti hanno messo in relazione le europee dell'anno scorso al referendum di domenica e lunedì. L'analisi - scrive Tgcom24 - è stata fatta su una decina di grandi città, grazie ai dati delle singole sezioni elettorali, dai quali emerge che tutto l'elettorato del centrosinistra è andato a votare e quasi tutto quello del centrodestra si è astenuto.

In ogni caso, per l'Istituto diretto da Salvatore Vassallo, "è azzardato proiettare il voto registrato in occasione di questa tornata elettorale su possibili equilibri elettorali futuri tra partiti e aree politiche, ma l'impressione che si ricava continua a essere quella di una sostanziale stabilità degli allineamenti elettorali registrati in occasione delle politiche del 2022 e delle europee del 2024".