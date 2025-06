Giorgia Meloni, il video dalla piazza: Schlein umiliata ancora

"Sapete qual è il primo provvedimento che hanno calendarizzato? Il primo provvedimento che hanno calendarizzato questi signori in Parlamento è la legge Boldrini per dare la cittadinanza automatica agli immigrati": Giorgia Meloni lo diceva alla folla radunata in piazza San Giovanni a Roma nel 2019 riferendosi al governo giallorosso. Nel suo intervento, ripreso dai social di Fratelli d'Italia, l'attuale premier spiegava: "Vi dicono che loro vogliono dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri che studiano insieme ai nostri figli nelle nostre scuole. Ma non è vero. La verità è che usano i bambini come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti. Perché questo prevede la proposta di Boldrini".

Oggi il tema è diventato di nuovo centrale dopo la proposta della sinistra di dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza da 10 a 5 anni. Questo è stato il tema di uno dei quesiti referendari per cui gli elettori sono stati chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno. Quesito che, come gli altri quattro sul lavoro, non ha raggiunto il quorum e quindi non è da considerarsi valido. Ciò che diceva in passato la leader di FdI, insomma, è quello che pensano gli elettori ancora oggi, a dispetto di ciò che sostengono Elly Schlein e compagni.