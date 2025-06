Usa-Iran, mondo nel caos? Surreale Fratoianni: "Il governo in aula!"

Bene, in tutto ciò che succede? Succede che Nicola Fratoianni non si smentisce e sui social ecco che tira in ballo... il governo Meloni. Ossessionato, il leader di Sinistra italiana: tutto porta a Giorgia Meloni, almeno secondo il deputato. "Gli Usa entrano direttamente in guerra. Nella notte Trump ha annunciato di aver attaccato tre siti nucleari in Iran. Un pericoloso salto di qualità che spinge al massimo l’escalation militare e mette a rischio l’intero pianeta - ha premesso -. Come se non bastasse, Trump ha bombardato l’Iran senza l’autorizzazione del congresso americano, quindi si tratta di azioni illegali non solo rispetto al diritto internazionale ma anche dal punto di vista dell’ordinamento costituzionale americano, come denunciato da molti parlamentari e in modo particolarmente forte dai democratici Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez". Finita? No: "Aspettiamo subito il governo italiano in Parlamento. Occorre una immediata e decisa iniziativa diplomatica per fermare l’escalation e far tacere le armi", conclude Fratoianni. Peculiare...