Massimo Cacciari gela Lilli Gruber: "Non lo faccia"

«Ce la prendiamo con Meloni? Prendiamocela con l’Europa!». Venezia continua a dare dispiaceri alla sinistra. Dopo la roboante sconfitta al primo turno delle comunali che ha incoronato Simone Venturini sindaco, è l’ex primo cittadino Massimo Cacciari a dare nuove delusioni ai compagni. Il filosofo, che già dopo il voto aveva attaccato il Pd per la scelta di Andrea Martella come candidato, ora si è messo pure a difendere Giorgia Meloni.

Ospite a Otto e Mezzo su La7, è stato interpellato da Lilli Gruber: «Meloni come fa a ricostruire il suo posizionamento in politica estera?», ha chiesto la conduttrice. Secca la risposta di Cacciari: «Si barcamena come può. Certamente non si può dire “evviva” per quanto stanno combinando Trump e Netanyahu. Né può prendere netta distanza da loro. Dove va? Con chi si allea? Con Putin? È una posizione totalmente obbligata. E l’Europa? Ce la prendiamo con la Meloni?

Forse l’Europa avrebbe potuto sforzarsi di approntare una politica estera decente. Manca totalmente». Non esattamente la risposta che sognava Gruber, già pronta a riversare ogni colpa dell’umanità sul premier.

Non contenta, la giornalista è tornata all’attacco: «Quindi dovremmo prendercela con l’Europa e non con i sovranisti che minano e fanno di tutto per disunire...». L’affondo dell’ex sindaco della Laguna è ancora più netto: «Certo Gruber, cerchi di non equivocare quello che dico in questo modo. La responsabilità non è di quattro scemetti che fanno i populisti, ma della Commissione Ue e delle leadership effettive. Non dei sovranisti o di qualche fascista in giro per l’Europa, che non contano niente di niente. Chiaro il concetto?». Rassegnata, la Gruber si è vista costretta a incassare anche questa...