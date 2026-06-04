Antonio Conte, offerta clamorosa: ecco dove può andare

Antonio Conte è di nuovo al centro del mercato degli allenatori dopo la fine anticipata del suo rapporto con il Napoli, ben prima della scadenza naturale del contratto fissata a maggio 2027. L’ultima immagine è quella di una vittoria al Maradona contro l’Udinese, utile a blindare il secondo posto dopo la qualificazione Champions ottenuta a Pisa. Poi, la scelta di staccare tutto. Ma non davvero dal calcio. Napoli, intanto, se l’è goduta ancora per qualche giorno: passeggiate, famiglia, amici, una città che lo ha conquistato oltre il campo. Un tempo sospeso, condiviso anche con Aurelio De Laurentiis e consorte, tra festeggiamenti privati e una parentesi a Ischia. Mare, silenzi e riflessioni.

Ma il futuro di Conte non guarda solo al golfo. Dalla sua finestra ideale si apre anche il Bosforo: Istanbul e il Fenerbahçe lo attendono. In Turchia, il candidato presidente Hakan Safi ha costruito un programma ambizioso (con Paolo Maldini d.s. del club) che lo vede protagonista in panchina, con una proposta da circa 15 milioni di euro a stagione. Un progetto che si intreccia con una sfida elettorale interna e che Conte ha già iniziato a valutare, pur aspettando l’esito del voto del weekend.