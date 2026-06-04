La Stampa ha provato a rovinare la festa. Ma il Colle: no distanza con Meloni

Come ti trasformo una giornata di festa nazionale in un’occasione per seminare divisioni. Ci ha provato ieri La Stampa raccontando a modo suo la grande serata voluta dal Colle per l’ottantesimo della Repubblica. Compreso il presunto “gelo” tra il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. È dovuto intervenire proprio il Capo dello Stato per smentire la bufala. Anche perché il 2 giugno è stato celebrato con l’entusiasmo popolare. Tutti, tranne certi cronisti, hanno notato anche la accoglienza riservata dalle persone presenti proprio alla Meloni.

OVAZIONE

L’ovazione per la presidente del Consiglio, la standing ovation per il Capo dello Stato hanno suggellato una bella giornata di festa che qualcuno voleva macchiare. Ma non ci è riuscito. Si è tentato di creare la narrazione della “crepa” tra Mattarella e Meloni, anche se nella realtà i due hanno gestito insieme la giornata senza incidenti evidenti. È un meccanismo collaudato nella polarizzazione italiana: ma una festa di tutti doveva per forza diventare terreno di scontro mediatico. Per provarci non serve una grande cospirazione, basta la linea editoriale di testate che vedono nel governo Meloni un avversario da contrastare sempre, anche (o soprattutto) nei momenti di unità nazionale. E si è costretto il Quirinale a smentire la presunta “distanza” tra Mattarella e Meloni durante la cerimonia. La Stampa aveva inventato che durante l’evento in piazza del Quirinale ci sarebbe stata una separazione fisica tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpretandola come possibile segnale di “distanza” istituzionale o politica.