Per Roberto Saviano, Giorgia Meloni è al servizio dell'Ue

I vignettisti, si sa, nelle poche volte in cui ammettono di avere esagerato invocano l’attenuante della loro professione. Che li porta a esasperare personaggi e situazioni di cui si occupano. È il loro mestiere, insomma. Non so se il critico d’arte Tomaso Montanari, rettore dell’Università degli stranieri a Siena e non so cosa e quant’altro, e lo scrittore Roberto Saviano, in ordine rigorosamente alfabetico, ammetteranno mai di avere alquanto esagerato passandosi la palla, sia pure a distanza, in uno dei più celebri salotti televisivi. Dove hanno giocato una partita contro la premier Giorgia Meloni per via anche della guerra dei dazi di Trump. Alla quale la presidente del Consiglio italiano parteciperebbe da finta dissidente rispetto all’amico presidente americano, di cui ha detto che ha “sbagliato”.

Anzi, sbaglia. Ma di cui in realtà sarebbe una sostanziale complice, o persino un’infiltrata nell’Unione Europea con i suoi richiami alla prudenza nelle reazioni comunitarie alle decisioni della Casa Bianca. E i suoi tentativi di “minimizzare”, come l’ha accusata anche il giornale Domani di Carlo De Benedetti, la guerra commerciale, per ora, dichiarata al mondo da Trump. Nello scambio di critiche esplicite, di allusioni, smorfie eccetera il critico d’arte e lo scrittore specialista nel racconto delle mafie hanno inquadrato la guerra di Trump in una vasta azione, addirittura, di promozione della criminalità mondiale. Che saprà fare affari anche all’ombra e col motore dei dazi americani.