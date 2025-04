Roberto Saviano "condanna" i criminali sardi? Travolto dalle critiche

«L’assalto» al portavalori sull’Aurelia la settimana scorsa «è avvenuto da parte di una banda di rapinatori sardi», scandisce sui social Roberto Saviano senza timore di essere smentito. Che insiste: «Lo sappiamo perché un video ha raccolto alcuni momenti dell’azione. E si sentono alcuni banditi con l’accento sardo». La rapina - ricostruisce l’Unione Sarda - è stata organizzata nei minimi dettagliha fruttato un bottino di oltre 4 milioni di euro (i soldi “spostati” per pagare le pensioni). Mentre gli inquirenti ancora indagano per individuare il gruppo d’assalto l’autore di “Gomorra già emette la sentenza, senza appello: «I due grandi gruppi che in questo momento fanno gli assalti ai portavalori sono sardi e foggiani. Precisamente i cerignolani e dell’organizzatore Garganica e Sassari e Desulo, soprattutto, per le organizzazioni sarde», assicura Saviano che perde l’occasione per precipitarsi al centro dei riflettori.

Ma l’equivalenza “sardo bandito” non viene digerita nell’isola. E scatena la reazione piccata di molti esponenti politici sardi della maggioranza e, soprattutto, soprattutto del sindaco di Desulo Gian Cristian Melis. Il primo cittadino del comune messo alla gogna mediatica. ai microfoni dell’emittente Videolina è un vulcano: «Un noto giornalista d’inchiesta, sedicente romanziere, ha iscritto “Desulo e Sassari” nel registro degli indagati sui social per la rapina ai portavalori di qualche giorno fa, in provincia di Livorno. L’accusa è affidata ad alcuni video, postati sui social più noti (Youtube, ndr). Attendiamo di conoscere gli elementi d’indagine a carico», ironizza, «poi proveremo a difenderci. Spiace che si voglia fare sensazione e cronaca sociale (con malcelata base razzista) basandosi su una presunta inflessione dialettale che sarebbe una prova di colpevolezza per i sardi, in specie per Desulesi e Sassaresi.