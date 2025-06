Kaufmann, la sorella di Kaufmann svela chi è davvero: "Voleva ammazzare mio fratello"

Penelope Kaufmann , la sorella di Francis Kaufmann , l'americano accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di un anno, in un'intervista a Repubblica svela un retroscena agghiacciante sull'uomo che in questo momento è in cella con l'accusa di duplice omicidio: "Charlie è una persona malata. È un violento, soprattutto quando beve o si droga. Gli si azzera il cervello, non gestisce la rabbia. Diventa un mostro – racconta – Quando eravamo bambini mi ha spezzato un dito in un grosso ferramenta. Pensavo che fosse stato un incidente. Mio padre invece lo aveva capito che lo aveva fatto apposta. Che Charlie era uno psicopatico. Da ubriaco ha quasi ucciso nostro fratello, per questo è fuggito. Eravamo tutti terrorizzati da Charlie. Se vuoi sapere com’è fatto il diavolo, dicono i miei fratelli, guarda Charlie".

Poi parla anche la mamma di Kaufmann: "So che lavorava nel mondo del cinema e io spesso gli mandavo dei soldi – ha detto la donna – Mio figlio viveva a Malta da un po’ e durante il soggiorno aveva conosciuto una ragazza russa di nome Stella. So che dalla loro relazione, nell’ottobre del 2024, è nata una bambina di nome Andromeda. Non so se fossero sposati, in ogni caso non sono stata invitata alla cerimonia. So che vivevano insieme". Infine ha aggiunto: "Negli ultimi due mesi si era trasferito da Malta a Roma per portare avanti un progetto. Poi sarebbe dovuto andare in Grecia sempre per un film".