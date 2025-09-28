Libero logo
Lecco, masso si stacca dalla montagna e invade la Statale

di Claudio Brigliadoridomenica 28 settembre 2025
Lecco, masso si stacca dalla montagna e invade la Statale

(Ansa)

Un enorme masso si è staccato dalla montagna cadendo prima sui binari e poi sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia, all'altezza del chilometro 55. Per fortuna, però, nessun automobilista è rimasto coinvolto. La circolazione, se pur con dei rallentamenti, è andata avanti su una sola corsia. Interrotta, invece, la circolazione ferroviaria dal momento che il masso ha danneggiato i binari sottostanti.

La caduta è avvenuta intorno alle 13.30 di oggi, domenica 28 settmebre, pochi metri dopo l’uscita della galleria San Martino, vicino allo svincolo della strada che arriva da Pradello. Il masso di circa tre metri cubi ha ostacolato il viaggio di un treno regionale di Trenord che stava passando in quel momento. Oltre 500 passeggeri sono stati fatti evacuare dal convoglio. 

Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, il personale Anas, la Polizia di Stato e un tecnico geologo per la valutazione della stabilità del versante interessato dal distacco, la messa in sicurezza dell’area e il monitoraggio geologico. Nessun ferito tra i passeggeri. Non è la prima volta che succede qualcosa di simile in quella zona. Nel pomeriggio il masso è stato spostato. La zona, però, rimarrà interdetta al passaggio, con la linea ferroviaria interrotta, in attesa delle operazioni di disgaggio della parete montana, con porzioni di roccia da rimuovere. Il transito veicolare sulla strada avviene ma con una sola corsia verso nord. Regolare invece il passaggio verso sud.

