Lecco, masso si stacca dalla montagna e invade la Statale

Un enorme masso si è staccato dalla montagna cadendo prima sui binari e poi sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia, all'altezza del chilometro 55. Per fortuna, però, nessun automobilista è rimasto coinvolto. La circolazione, se pur con dei rallentamenti, è andata avanti su una sola corsia. Interrotta, invece, la circolazione ferroviaria dal momento che il masso ha danneggiato i binari sottostanti.

La caduta è avvenuta intorno alle 13.30 di oggi, domenica 28 settmebre, pochi metri dopo l’uscita della galleria San Martino, vicino allo svincolo della strada che arriva da Pradello. Il masso di circa tre metri cubi ha ostacolato il viaggio di un treno regionale di Trenord che stava passando in quel momento. Oltre 500 passeggeri sono stati fatti evacuare dal convoglio.