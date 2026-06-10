Mondiali 2026, occhio alla Nuova Zelanda: perché gli "All Whites" fanno paura

Chiamarsi “All Whites” in qualsiasi altra parte del mondo scatenerebbe un discreto incidente diplomatico. E in effetti, nel 2021, la federazione neozelandese aveva perfino istituito una commissione per valutare la cancellazione dello storico soprannome, per timore di associazioni mentali con il suprematismo bianco. In realtà, la spiegazione è storica: la divisa bianca è un omaggio a quella inglese e si pone in contrasto con quella totalmente nera della ben più famosa nazionale di rugby (gli All Blacks), essendo il nero inutilizzabile nel calcio in passato perché riservato agli arbitri. D’altronde il calcio in Nuova Zelanda è da sempre l’altro sport, a lungo snobbato in patria e derubricato a passatempo degli espatriati inglesi.

L’allargamento del Mondiale a 48 squadre ha finalmente garantito uno slot di qualificazione diretta all’Oceania. Fino all’edizione scorsa, trionfare nel Pacifico significava guadagnarsi lo spareggio intercontinentale contro nazionali sudamericane o centroamericane tendenzialmente superiori. Il tutto considerando che la più quotata Australia dal 2006 compete nella confederazione asiatica per trovare sfide più probanti della Nuova Zelanda stessa e delle altre isole “rugbistiche”. Tre eliminazioni consecutive a un passo dal Mondiale contro Messico (2014), Perù (2018) e Costa Rica (2022) avevano trasformato le qualificazioni in un supplizio. Cancellato il mostro finale, i neozelandesi si sono presi il biglietto per manifesta superiorità continentale.