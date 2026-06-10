Milo Infante, ufficiale l'addio alla Rai: firma con Mediaset, il suo ruolo

La Rai, attraverso una nota, "comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale". Già nelle scorse ore si era a lungo chiacchierato di un addio del conduttore di Ore 14 e Ore 14 Sera.
Sul tavolo - si vociferava - questioni legate al ruolo dirigenziale di Infante che dal 2022 è anche vice direttore nell'ambito della Direzione Approfondimento Rai. E in particolare al fatidico tetto economico che per i dirigenti pubblici è di 240mila euro annui, cifra che Mediaset potrebbe superare agevolmente. Tutte indiscrezioni però che erano state smentite da Viale Mazzini. Nei corridoi Rai qualcuno ipotizzava che Infante potesse trattare con l'azienda (che era pronta al rinnovo di tutti i suoi programmi nei palinsesti della prossima stagione) più per un cambiamento di contratto che per un addio. Magari trasformare il suo contratto da dipendente in una collaborazione esterna pluriennale, che gli avrebbe permesso di sottrarsi al tetto retributivo. Poi invece l'ufficialità dell'addio e dell'approdo a Mediaset.
Milo Infante, addio Rai e siluro finale: come chiude Ore 14Un clamoroso addio alla Rai: Milo Infante lascia Viale Mazzini, destinazione Mediaset. Questo è quanto rivela il ...
Lo comunica l'azienda in una nota. Il giornalista sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset. "Mediaset per me è un punto di arrivo - dichiara Infante - Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee". A Milo Infante "il benvenuto e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset".