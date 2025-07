Beppe Sala, Marcora di FdI picchia duro: "Piccolo sindaco, risponda alle domande"

"Deve rispondere alle nostre domande, non ai post, lei è un piccolo sindaco": Enrico Marcora, consigliere di Fratelli d'Italia, lo ha detto subito dopo il discorso in aula del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quest'ultimo, infatti, nella prima seduta dopo aver appreso di essere coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica, aveva citato il post pubblicato e poi cancellato da Marcora che ritraeva il primo cittadino in versione galeotto.

"Al consigliere Marcora che ha ritenuto di avere un momento di fama postando una mia foto in versione da galeotto, voglio dire che ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, al presidente del Consiglio e al presidente del Senato - aveva detto Sala nel suo intervento in Consiglio -. Quello che mi hanno risposto lo tengo per me. Ora starò a vedere: se la forza politica a cui lei ha aderito le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Se ciò non avverrà, il partito che governa la nostra nazione ha un minimo rispetto istituzionale e ci tiene".