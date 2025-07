Matteotti, la nipote contro Meloni: "Sfregio alla lapide, doveroso un gesto"

Eccola, puntuale, arriva la polemica sul danneggiamento della lapide di Giacomo Matteotti. A innescarla è la nipote Elena che mette nel mirino la premier, Giorgia Meloni: "Mi aspettavo in primis un gesto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le avevo già chiesto di esprimersi un anno fa quando è cominciato il centenario. Sarebbe un atto doveroso, quello che tutti ci aspettiamo". A nulla sono bastate le dichiarazioni e la presenza del ministro alla Cultura Alessandra Giuli sul luogo dell'atto vandalico. A nulla sono servite le parole di diversi esponenti del centrodestra. Anche un gesto vile come quello accaduto questa mattina a Roma a un un simbolo di "una memoria condivisa" come ha sottolineato il ministro Giuli, diventa il pretesto per attaccare il presidente del Consiglio.