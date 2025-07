Dopo Bezos, Dolce & Gabbana: per i compagni sono il nuovo nemico da infangare

A volte ritornano. E quest’anno sembrano essere più scatenati che mai. Sono quelli della “decrescita felice”, i pauperisti populisti da strapazzo che non riuscendo a stare loro sulle passerelle, puntano a strappare lo stesso l’applauso del popolino (a loro dire incazzato) che invece di sognare e volare col pensiero nel bel mezzo delle nozze da sogno veneziane di Jeff Bezos, delle sfilate di moda di Gucci sull’Oltrarno fiorentino o di quelle in stile grande impero di Dolce & Gabbana, andate in scena nei giorni scorsi a Roma con lo sfondo dei fori imperiali, del Vaticano e di via Veneto, dovrebbero - secondo loro - dar retta ai loro livorosi deliri.

Soggettoni dai profili antropologici particolari, borghesi sessantottardi, un po’ neo-gretini cresciuti a pane e ideologia, un po’ infelici tifosi di un’Italia (non si sa come) più povera e più bella.

L’indice e il sopracciglio sollevati, in questo caso, sono quelli di Tomaso Montanari, storico dell’arte che, dalle colonne de Il Fatto quotidiano, se l’è presa con l’assessore capitolino Alessandro Onorato, accusato in poche righe non solo di essere un voltagabbana ma anche troppo fan degli stilisti Dolce & Gabbana che – altro che omaggio e promozione delle bellezze di Roma in tutto il mondo! - sarebbero autori di una occupazione manu militari del centro città. Col delegato ai grandi eventi colpevole di aver acconsentito con entusiasmo alla “privatizzazione” di spazi e monumenti pubblici, trasformati nientemeno che in “acquari per ricchi” con i poveri (insomma...) residenti messi alla porta dalle loro case o costretti al massimo a riprendere tanta privata ricchezza dall’alto. Qualcosa da cui trasuda «il tanfo della decomposizione dell’idea stessa di città».