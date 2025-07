Beppe Sala celebra in aula il suo funerale politico

Pomeriggio soleggiato, temperatura di 30 gradi centigradi, campo di Palazzo Marino in perfette condizioni. Arbitra la procura di Milano, pubblico numeroso sugli spalti, pagano i milanesi. «Sala resta, Milano s’arresta», questo è il titolo di una tragedia piena di momenti comici. Non entravo nella sala del Consiglio comunale dai tempi di Mani Pulite, un’era di sedute scandite dal tintinnare delle manette, l’effetto all’ingresso è quello del déjà vu, ma solo negli arredi e in qualche volto dei colleghi più anziani, «che ci fai tu qui?», bella domanda alla Bruce Chatwin, la memoria è quella delle «storie di whisky andati» (album ad alta gradazione di Sergio Caputo, 1988) e i capelli, anche quelli, sono andati, in compenso sono arrivate le rughe e decine di chili di esperienza. E allora, rieccoci tutti qui, il 21 luglio del 2025, con il taccuino in mano, stretti stretti nei banchi della “Stampa”, in attesa dell’ingresso di Beppe, un’ora prima c’è già il tutto esaurito, fuori fa un caldo della Madonnina, gruppi di rivoluzionari con i soldi di papà urlano prima di andare in vacanza, dentro siamo sulla scena con William Shakespeare, tra la “Commedia degli errori” e un “Giulio Cesare” «interruptus», dove perfino l’assassinio dell’imperatore Sala non riesce a trovare un Bruto capace, perché il copione prevede la trasformazione del sindaco in zombie politico. Parto dalle conclusioni perché la notizia va in testa al pezzo, cribbio. Il Consiglio comunale di Milano è un match dove perdono tutti: il sindaco Beppe Sala, che s’imbullona alla carica di primo cittadino, sapendo di essere ormai come il visconte dimezzato del romanzo di Italo Calvino (dove il protagonista Medardo viene spezzato in due da una palla di cannone); il Pd e gli alleati, che fanno sfoggio di ipocrisia dopo aver pugnalato e poi zombificato il loro campione che fu, sapendo che da oggi ogni progetto sarà lettera morta; il Comune di Milano su cui s’annuvola una crisi lunga e dolorosa; la Procura che continuerà il balletto del mattone fino a farla cadere, la Giunta è moribonda.

COMINCIA LA PARTITA

Il racconto della seduta è la radiografia di una frattura, dottore mi dica, guarirò? Ehm, mi spiace, lei non correrà più, zoppicherà e le serviranno le stampelle per un lungo periodo di riabilitazione e comunque, niente bicicletta che il ginocchio non regge proprio. Nell’aula il “Sant’Ambrogio a cavallo” del manierista Ambrogio Figino (1531, pennello da “effetto wow”) sembra voler uscire dalla cornice, uscire da Palazzo Marino e imbucarsi proprio là di fronte, al Teatro La Scala dove lo spettacolo è di prima classe, altro che il “Pierino contro tutti” di Palazzo Marino. Emiciclo, tribuna stampa e tribuna del pubblico sono pieni, la sinistra ha provveduto a riempire le poltrone dietro i giornalisti con un gruppo nutrito di supporter dove ondeggia la chioma di Simona Malpezzi (Pd), brilla il pizzetto con taglio da Sandokan di Ivan Scalfarotto (Italia Viva), luccicano gli occhioni di Silvia Roggiani (Pd), si scaldano a fondo campo i presidenti di sinistra di vari municipi, osservano con l’angoscia in gola i rappresentati delle famiglie che hanno pagato l’appartamento e lo vedono come un’araba fenice. Politica e mattone, élite e popolo, gran casino. Silvia Sardone ha un Alberto da Giussano per capello e mitraglia dichiarazioni alle telecamere, mentre arriva da Roma Francesco Bei di Repubblica che prende le coordinate dalla sveltissima Federica Venni (sempre Rep), mentre quel furetto di Carmelo Caruso (il Foglio) fa domande innocenti che trasformerà in durlindana, da perfetto siculo che s’è fatto piè veloce a Milano, Niccolò Zancan della Stampa scruta silente i banchi in cerca del dettaglio, Chiara Campo del Giornale marca la Venni che marca la Campo, io cerco acqua come un rabdomante, s’avvicina un fotografo: «Direttore... sono Bettolini». Il nome mi scaraventa come un gancio di Nino Benvenuti a circa 30 anni fa, quando ero capocronista del Giornale e a Palazzo Marino c’era il sindaco leghista Marco Formentini, una brava persona catapultata in un territorio nemico devastato da Tangentopoli. E oggi chi c’è? «Tel chì», c’è Beppe Sala e tutti cercano la sagoma dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, il capro espiatorio di questa faida tutta a sinistra, la cotoletta alla milanese da servire in tavola. Eccolo, il Tancredi, giacca scura, camicia bianca, niente cravatta, entra in aula alle 16:24, Egli c’è e qualcosa dirà. Sala balena alle 16:30 in punto, la cravatta bordeaux d’ordinanza, il viso teso. Silenzio totale. S’ode solo il colpo a ripetizione di una macchina fotografica posata perfettamente sul mio timpano sinistro, una tortura cinese. Campanello, appello dei consiglieri, «Sala Giuseppe», si parte. I lampadari circolari della sala emettono una luce gialla da film di Zorro, cerco il sergente Garcia e non lo trovo, figuriamoci un paladino del popolo, quello di cui ci sarebbe bisogno in questa storia. Il sindaco parte in attacco, fa un preambolo istituzionale «ciò che ho fatto è nell’interesse dei cittadini» e si capisce che il primo bersaglio è la magistratura, «non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite» e «ho appreso di essere indagato dai media». Il passaggio ha il pregio di non essere cerchiobottista, la voce è tirata, un tono sotto la vibrante protesta, «la giustizia farà il suo corso» ha il significato del provateci pure, non troverete niente su di me. Sala è prima di tutto un «ragiunatt», uomo di conti e d’azienda, ricorda con perfida “nonchalance” che quando arrivò in Comune i conti non erano a posto («nel 2016 divento Sindaco. Capisco subito che i conti del Comune non sono affatto rassicuranti e, tra le altre cose, metto in atto un piano di dismissioni di immobili») e il dettaglio che governava il sindaco Giuliano Pisapia diventa una sberla.

