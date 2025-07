Franceschini, ricetta infallibile: dem, Lgbt e antifascismo. Così ha vinto il premio letterario

Attenzione, questo non è un articolo di critica letteraria. Si parlerà di un libro, un romanzo per la precisione, ma non ci saranno analisi stilistiche o robe simili. Anzi, daremo per scontato che si tratti di un ottimo libro, riuscito, da consigliare per le vacanze. Il protagonista di questo articolo, invece, è l’autore del volume in questione. E in particolare ci soffermeremo su come questo autore viene trattato negli ambienti letterari. Partiamo, allora. E scopriamo le carte.

Lo scrittore-protagonista è Dario Franceschini. E il libro è “Aqua e tera”, uscito nel 2024. Ambientato a Ferrara nel periodo tra le due guerre mondiali, racconta, in estrema sintesi, la storia d’amore tra due ragazze, Tina e Lucia, figlie rispettivamente di un agrario fascista e di un capolega socialista. Ce ne occupiamo perché, con questa opera, sabato sera Franceschini ha vinto la XXVIII edizione del Premio Parco Majella, sezione narrativa, conquistando sia la giuria tecnica che quella dei lettori. «Un’opera profonda e coinvolgente», si legge in una nota. «“Aqua e tera” si distingue per la sua capacità di evocare una storia d’amore tra due donne che attraversa le due guerre mondiali, intrecciandosi con i temi della resistenza e della ricerca di identità».