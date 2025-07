Separazione delle carriere, Enrico Morando contro il Pd: "Avrebbe dovuto votare sì"

"In realtà è la decisione di dire no, in modo pressoché pregiudiziale, che si discosta dall’elaborazione che negli anni abbiamo fatto su questo tema. Oggi forse in troppi lo dimenticano, ma noi nel 1999 facemmo la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, introducendo il giusto processo…". E ancora: "Bisogna chiedersi: la separazione delle carriere in sé è lesiva di qualche norma costituzionale , in particolare di quella sull’autonomia e indipendenza della magistratura? È prodromica alla subordinazione del magistrato requirente all’esecutivo? La risposta è no. Non lo dico io, lo ha detto la Corte costituzionale nel 2000, ammettendo il primo referendum sulla separazione delle carriere. Quindi dire che si scivolerebbe verso una subordinazione del pm all’esecutivo è un pessimo argomento".

Finita qui? Niente affatto. Per Morando le opposizioni stanno usando il referendum per sfidare Meloni: "Recentemente abbiamo fatto un’esperienza non proprio positiva di referendum sostenuti non per il merito ma per il significato politico generale, il referendum sul jobs act. I numeri dei referendum si leggono dicendo: ha vinto il 'sì' o il 'no'? Se il quorum è mancato – rincara la dose – è evidente che è stata una battaglia sbagliata. Ci si può inventare tutte le elucubrazioni che si vuole, ma quanti esempi ci vogliono per capire che contare i ‘sì’ o i ‘no’ come se fossero voti a un partito è esercizio arduo?".