Ricci ringrazia Conte? Travolto dagli insulti: "Avete perso la faccia"

Il solito Giuseppe Conte: moralizzatore savonarelesco e talebano a parole quanto "democristianissimo" leader legato alla realpolitik quando c'è da salvare la poltrona. Il leader del Movimento 5 Stelle conferma l'appoggio al candidato del Pd alle regionali nelle Marche, l'europarlamentare Matteo Ricci indagato per Affidopoli. Per lui, insomma, la questione morale non esiste. "Le nostre mani non sono libere ma legate ai nostri principi e valori, quindi si lavora su un programma e da quel programma si parte per costruire un'alternativa a questo governo Meloni che sta distruggendo l'economia italiana, c'è un crollo della produzione industriale", spiega nel tardo pomeriggio l'ex premier intervistato al Tg3 a proposito delle alleanze con Pd e Avs nell'ambito del campo progressista. Guardando anche al caso Marche e al via libera da parte di M5s alla candidatura dell'ex sindaco di Pesaro, Conte ha precisato di "rivendicare l'introduzione di protocolli presidi di legalità e di etica pubblica che sono per noi dei principi fondamentali".

"Riapartiamo! Vi aspetto!", esulta su Whatsapp la capogruppo del M5s nelle Marche Marta Ruggeri. In allegato la locandina che annuncia l'evento elettorale ai 'Bagni Gabriele' di Fano (Pesaro e Urbino) per il 9 agosto alle 19 in zona Sassonia. Insomma, riparte la campagna elettorale come se nulla fosse successo tra dem e pentastellati nei giorni scorsi. Lo stesso Ricci, sul suo profilo X, si mostra soddisfatto: "Ho molto apprezzato Giuseppe Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, ora riparte la campagna. Cambiamo le Marche insieme".

