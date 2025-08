Almasri, Conte contro Meloni: "Dovresti vergognarti"

"Meloni, ti vanti del caso Almasri? Ma il caso Almasri dovrebbe farti vergognare. Gli hai dato un volo di stato per rimpatriarlo e ti vieni a vantare? È una vergogna": il presidente del M5s Giuseppe Conte lo ha detto durante una diretta social attaccando la premier sul caso del generale libico. Poi ha aggiunto: "Ieri mi ha sorpreso, la notizia era l'archiviazione da parte del tribunale dei ministri della sua posizione sulla vicenda Almasri e lei ne ha approfittato per attaccare me. Dice che si assume sue responsabilità e non scappa. Ma Giorgia Meloni come ti permetti? Io scappo? Io sono stato indagato per il Covid, la procura di Bergamo mi ha indagato per due anni e non mi avete sentito proferire un solo fiato, un solo piagnisteo di quelli che fa Meloni, che si finge sempre la incompresa Calimera. Ho spiegato le mie posizioni. E ovviamente sono stato assolto".

Ma l'invettiva non è finita qui. L'ex premier ha pensato bene di mettere nel mirino Meloni anche per quanto sta accadendo a Gaza: "Sul genocidio a Gaza? La tua copertura dell'alleato criminale Netanyahu? 18mila bambini uccisi, crivellati, morti per carestia e fame, sotto le bombe... non ti dicono nulla? Stai svergognando la tradizione nobile dell'Italia che ha contribuito a edificare il diritto internazionale in particolare quello umanitario. Tu stai svergognando la dignità di un intero popolo con il tuo silenzio complice su Gaza. Per cortesia, risparmiaci le lezioni".