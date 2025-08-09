Marina di Carrara, sul palco la sfilata in "burkini". Ira della Lega

L'Islam alla conquista del mondo della moda. A Marina di Carrara, durante il Festival dell'Ospitalità, è apparsa una sfilata intitolata "Terànga". Qui alcune persone hanno indossato sul palco il burkini disegnato e prodotto dalla stilista Hind Lafram. La donna, che ha pubblicato su Instagram il video della sfilata, si vanta di aver inventato "il primo brand per donne musulmane made in Italy, ma vesto tutte le donne del mondo".

Immediata la reazione della Lega, che attraverso Silvia Sardone, ha spiegato che "Non è così che si favorisce l’integrazione, danneggiando invece la lotta di tante donne che vogliono liberarsene (del burkini ndr), senza dimenticare le numerosissime storie di ragazze che, purtroppo, hanno perso la vita o hanno rischiato di perderla per aver osato vivere all’occidentale".