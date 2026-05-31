Milan, il nuovo mister dopo il terremoto a Liverpool? Slot, l'ultima pista

Alla lunga lista dei papabili allenatori del Milan si aggiunge Arne Slot, appena esonerato dal Liverpool. I Reds accoglieranno presto Andoni Iraola, obiettivo sfumato dei rossoneri, aprendo alla possibilità del 47enne olandese sulla panchina del Diavolo. In prima fila, comunque, rimangono Oliver Glasner, in uscita dal Crystal Palace, e Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Usa, con sullo sfondo Matthias Jaissle (oggi all’Al Ahli), Mark Van Bommel e Thiago Motta (gli ultimi due senza squadra). Definito allenatore e direttore sportivo, i rossoneri cominceranno a ragionare sul mercato.

È certo che il Milan sarà in clamoroso ritardo rispetto alla concorrenza. L’Inter, in particolare, vuole rinforzarsi in difesa e lavora da settimane su Oumar Solet, 26enne centrale dell’Udinese, e Tarik Muharemovic, 23enne difensore del Sassuolo (la Juventus ha il 50% sulla futura rivendita). Attenzione, poi, al futuro di Yann Bisseck, seguito con grande interesse dal Bayern Monaco. Lavora sull’attacco, invece, la Roma, che sogna il colpaccio Mason Greenwood, valutato oltre 50 milioni dal Marsiglia.